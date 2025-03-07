Украинский пилот показал, как Mirage-2000 сбивали российские ракеты

Mirage-2000 (Иллюстративное фото: Ritchie B. Tongo / EPA)

Украинский пилот снял, как истребители Mirage-2000 французского производства сбивали российские ракеты во время массированной атаки 7 марта. Соответствующие фотографии опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

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"Исторические фото от украинского пилота! Истребители Mirage-2000 Воздушных сил, предоставленные Францией Украине, сбивают крылатые ракеты Х-101 в украинском небе во время российской атаки 7 марта 2025 года!" – говорится в сообщении.

Также Генштаб поблагодарил партнеров.

Накануне Воздушные силы сообщили, что 7 марта самолеты Mirage-2000, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении воздушной атаки.

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

СПРАВКА Одномоторный сверхзвуковой самолет Mirage 2000 являлся основным истребителем Военно-воздушных сил Франции на протяжении 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. Он начал выходить из эксплуатации, когда в начале 2000-х годов в значительных количествах встали на вооружение новые двухмоторные Rafale. "Миражи" способны нести ракеты SCALP, Storm Shadow, управляемые авиабомбы, а также могут существенно усилить украинские Су-24 и Су-25, указывает ряд военных экспертов.



Одномоторный сверхзвуковой самолет Mirage 2000 являлся основным истребителем Военно-воздушных сил Франции на протяжении 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. Он начал выходить из эксплуатации, когда в начале 2000-х годов в значительных количествах встали на вооружение новые двухмоторные Rafale. "Миражи" способны нести ракеты SCALP, Storm Shadow, управляемые авиабомбы, а также могут существенно усилить украинские Су-24 и Су-25, указывает ряд военных экспертов. Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Она была впервые использована в боевых условиях в 2015 году в ходе российской интервенции в Сирию. В настоящее время она широко используется в войне в Украине. Носителями ракет являются стратегические бомбардировщики Ту-95.