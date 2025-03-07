Украинский пилот показал, как Mirage-2000 сбивали российские ракеты
Украинский пилот снял, как истребители Mirage-2000 французского производства сбивали российские ракеты во время массированной атаки 7 марта. Соответствующие фотографии опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
"Исторические фото от украинского пилота! Истребители Mirage-2000 Воздушных сил, предоставленные Францией Украине, сбивают крылатые ракеты Х-101 в украинском небе во время российской атаки 7 марта 2025 года!" – говорится в сообщении.
Также Генштаб поблагодарил партнеров.
Накануне Воздушные силы сообщили, что 7 марта самолеты Mirage-2000, только месяц назад прибывшие в Украину, впервые приняли участие в отражении воздушной атаки.
Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Она была впервые использована в боевых условиях в 2015 году в ходе российской интервенции в Сирию. В настоящее время она широко используется в войне в Украине. Носителями ракет являются стратегические бомбардировщики Ту-95.
- 6 февраля Украина получила первые французские истребители Mirage. Речь идет о Mirage 2000-5 – модернизированной экспортной версии истребителя, начавшей создаваться в 1989 году.
Министр обороны Франции Лекорню сообщал, что боевые самолеты будут модернизированы новым оборудованием: речь шла о ракетах "воздух-земля" и усилении системы радиоэлектронной борьбы.