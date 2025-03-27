Макрон: Европейские силы в Украине должны "ответить" в случае новой агрессии РФ

Президент Франции подчеркнул, что миротворческие силы не будут воевать, но будут гарантировать длительный мир

Эммануэль Макрон (Фото: YOAN VALAT/EPA)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские вооруженные силы, которые могут быть развернуты в Украине после подписания мирного соглашения, должны "ответить", если Россия снова начнет агрессию. Об этом сообщает Associated Press.

Макрон выступил в преддверии саммита в Париже 27 марта, где около 30 стран планируют обсудить вопрос размещения европейских миротворческих сил в Украине.

"Если бы снова произошла всеобщая агрессия против украинской земли, эти армии фактически были бы под ударом, и тогда это наша обычная система действий. Наши солдаты, когда они вовлечены и развернуты, должны реагировать и отвечать на решения главнокомандующего, и, если они находятся в конфликтной ситуации, отвечать на нее", – процитировало агентство президента Франции.

Макрон не уточнил, какой ответ он предусматривает при нападении России.

Президент Франции сказал, что предложенные европейские силы не будут размещены на передовой в Украине, а будут "удерживать важные города, стратегические базы".

"То есть мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. Это пацифистский подход", – сказал он.

По словам Макрона, если бы Россия после развертывания европейских сил в Украине решила снова начать агрессию, то была бы "единственной [стороной], которая в тот момент спровоцировала бы конфликт, военную ситуацию".