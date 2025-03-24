Китай заперечив, що планує надіслати війська в Україну в межах "коаліції охочих"

Пекін продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою над просуванням мирних переговорів, заявили в китайському МЗС

Ґо Цзякунь (Фото: Wu Hao/EPA)

Китай не розглядає питання надсилання своїх військових в Україну у межах потенційної миротворчої місії після припинення вогню. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь, передає Укрінформ.

"Я хотів би підкреслити, що відповідна інформація повністю не відповідає дійсності", – сказав Ґо, коментуючи повідомлення медіа, що Китай нібито розглядає можливість направлення своїх військових в Україну в межах миротворчої місії.

Речник МЗС наголосив, що Китай продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою над просуванням мирних переговорів і створенням умов для припинення вогню та закінчення "конфлікту в Україні".

22 березня німецька газета Welt am Sonntag із посиланням на європейських дипломатів повідомила, що Китай, імовірно, розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні.

У матеріалі йшлося, що китайські дипломати у Брюсселі вивчали питання про те, чи буде такий крок реальним і як на це дивиться Європа.

Країни Європи розробляють план розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.

Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.

16 березня The Sunday Times писала, що Захід планує розмістити в Україні 10 000 миротворців.

20 березня The Telegraph повідомляла, що Макрон розглядає введення миротворців в Україну під егідою ООН.