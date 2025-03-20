У Генштабі Польщі розповіли про свою роль у потенційній миротворчій місії в Україні

Участь Польщі буде такою, як заявлено на політичному рівні, заявив начальник польського Генштабу

Веслав Кукула (Фото: Marcin Obara/EPA)

Польща відмовляється відправляти своїх солдатів для участі в миротворчій місії в Україні, але без Варшави така операція "неможлива". Про це в інтерв’ю медіа PAP повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула.

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Він нагадав, що в Лондоні 20 березня відбувається зустріч начальників штабів низки країн. Там вони обговорять розробку операції щодо забезпечення миру в Україні після завершення війни.

Захід у британській столиці є продовженням зустрічі в Парижі минулого тижня. На них проводяться планові наради щодо форми майбутньої миротворчої місії.

"Ми визначили головні принципи, напрями взаємодії та можливого розвитку подій, тепер ми передаємо це органам планування – тобто командуванням, які передбачають планування операцій і можливу взаємодію", – сказав генерал.

Це схема кількох можливих варіантів операції та уявлення про те, які сили знадобляться для забезпечення гарантій безпеки, наголосив Кукула. За його словами, подробиці домовленостей не розголошуються.

"Готується багатоваріантна операція, що багато в чому залежить від того, як відбуватимуться мирні переговори в Україні, і поки вона перебуває на дуже ранній стадії планування", – зазначив генерал.

На питання про те, яким чином Польща може взяти участь у миротворчій місії, Кукула наголосив, що "участь Польщі буде такою, як заявлено на політичному рівні".

Він підтвердив, що Варшава не планує спрямовувати своїх солдатів до України.

"Але ми усвідомлюємо, що провести цю операцію без участі Польщі неможливо, хоч би через наше особливе геополітичне положення. Ми межуємо з Україною, і з Польщі в Україну проходить найзручніша мережа автомобільних доріг та інших логістичних комунікацій", – сказав начальник польського Генштабу.

Варшава може надати дуже широкий спектр компетенцій, насамперед пов'язаних із базуванням військ, які можуть забезпечити гарантії безпеки, їх матеріально-технічною підтримкою, а також наданням навчальної інфраструктури, чи то для тренування українських військ, чи підтримання готовності сил, які гарантуватимуть стабільність і мир, акцентував Кукула.

17 лютого 2025 року Туск заявив, що Польща не планує надсилати своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії.

12 березня Лекорню сказав, що півтора десятка держав прагнуть надати певні гарантії безпеки для України.