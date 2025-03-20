В Генштабе Польши рассказали о своей роли в потенциальной миротворческой миссии в Украине

Участие Польши будет таким, как заявлено на политическом уровне, заявил начальник польского Генштаба

Веслав Кукула (Фото: Marcin Obara/EPA)

Польша отказывается отправлять своих солдат для участия в миротворческой миссии в Украине, но без Варшавы такая операция "невозможна". Об этом в интервью медиа PAP сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула.

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Он напомнил, что в Лондоне 20 марта проходит встреча начальников штабов ряда стран. Там они обсудят разработку операции по обеспечению мира в Украине после завершения войны.

Мероприятие в британской столице является продолжением встречи в Париже на прошлой неделе. На них проводятся плановые совещания по форме будущей миротворческой миссии.

"Мы определили главные принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования – то есть командованиям, предусматривающим планирование операций и возможное взаимодействие", – сказал генерал.

Это схема нескольких возможных вариантов операции и представления о том, какие силы понадобятся для обеспечения гарантий безопасности, подчеркнул Кукула. По его словам, подробности договоренностей не разглашаются.

"Готовится многовариантная операция, во многом зависящая от того, как будут проходить мирные переговоры в Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования", — отметил генерал.

На вопрос о том, каким образом Польша может принять участие в миротворческой миссии, Кукула подчеркнул, что "участие Польши будет таким, как заявлено на политическом уровне".

Он подтвердил, что Варшава не планирует направлять своих солдат в Украину.

"Но мы отдаем себе отчет, что провести эту операцию без участия Польши невозможно, хотя бы из-за нашего особого геополитического положения. Мы граничим с Украиной, и из Польши в Украину проходит самая удобная сеть автомобильных дорог и других логистических коммуникаций", – сказал начальник польского Генштаба.

Варшава может предоставить очень широкий спектр компетенций, прежде всего связанных с базированием войск, которые могут обеспечить гарантии безопасности, их материально-технической поддержкой, а также предоставлением учебной инфраструктуры, будь то для тренировки украинских войск или поддержание готовности сил, гарантирующих стабильность и мир, акцентировал Кукула.

17 февраля 2025 года Туск заявил, что Польша не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, готовые предоставить такие гарантии.

12 марта Лекорню сказал, что полтора десятка государств стремятся предоставить определенные гарантии безопасности для Украины.