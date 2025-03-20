В Генштабе Польши рассказали о своей роли в потенциальной миротворческой миссии в Украине
Польша отказывается отправлять своих солдат для участия в миротворческой миссии в Украине, но без Варшавы такая операция "невозможна". Об этом в интервью медиа PAP сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула.
Он напомнил, что в Лондоне 20 марта проходит встреча начальников штабов ряда стран. Там они обсудят разработку операции по обеспечению мира в Украине после завершения войны.
Мероприятие в британской столице является продолжением встречи в Париже на прошлой неделе. На них проводятся плановые совещания по форме будущей миротворческой миссии.
"Мы определили главные принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования – то есть командованиям, предусматривающим планирование операций и возможное взаимодействие", – сказал генерал.
Это схема нескольких возможных вариантов операции и представления о том, какие силы понадобятся для обеспечения гарантий безопасности, подчеркнул Кукула. По его словам, подробности договоренностей не разглашаются.
"Готовится многовариантная операция, во многом зависящая от того, как будут проходить мирные переговоры в Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования", — отметил генерал.
На вопрос о том, каким образом Польша может принять участие в миротворческой миссии, Кукула подчеркнул, что "участие Польши будет таким, как заявлено на политическом уровне".
Он подтвердил, что Варшава не планирует направлять своих солдат в Украину.
"Но мы отдаем себе отчет, что провести эту операцию без участия Польши невозможно, хотя бы из-за нашего особого геополитического положения. Мы граничим с Украиной, и из Польши в Украину проходит самая удобная сеть автомобильных дорог и других логистических коммуникаций", – сказал начальник польского Генштаба.
Варшава может предоставить очень широкий спектр компетенций, прежде всего связанных с базированием войск, которые могут обеспечить гарантии безопасности, их материально-технической поддержкой, а также предоставлением учебной инфраструктуры, будь то для тренировки украинских войск или поддержание готовности сил, гарантирующих стабильность и мир, акцентировал Кукула.
- 17 февраля 2025 года Туск заявил, что Польша не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, готовые предоставить такие гарантии.
- 12 марта Лекорню сказал, что полтора десятка государств стремятся предоставить определенные гарантии безопасности для Украины.