Welt: Китай може розглядати участь у миротворчій місії в Україні
Китай, напевно, розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні. Про це повідомляє німецька газета Welt am Sonntag із посиланням на дипломатичні кола Євросоюзу, знайомі з цим питанням.
Наголошується, що китайські дипломати у Брюсселі вивчали питання про те, чи буде такий крок реальним і як на це дивиться Європа.
"Включення Китаю до "коаліції охочих" може потенційно посилити згоду Росії на присутність миротворчих військ в Україні. Питання делікатне", – сказали неназвані співрозмовники.
21 березня прем'єр Великої Британії Кір Стармер оголосив про наступну зустріч учасників "коаліції охочих", на якій обговорять військові аспекти можливого миротворчого контингенту в Україні.
Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що президент Володимир Зеленський відвідає "коаліцію охочих" наступного тижня. На ній визначать гарантії безпеки.
- 20 березня топдипломат Британії заявив, що Путін не має отримати вето на західних миротворців в Україні.
- 21 березня президент Литви заявив, що країна готова спрямувати війська до України.
- The Telegraph повідомляв, що Макрон розглядає введення миротворців в Україну під егідою ООН.