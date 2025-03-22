Welt: Китай може розглядати участь у миротворчій місії в Україні

Зазначається, що цей крок може підштовхнути РФ до згоди на присутність миротворців

Сі Цзіньпін (Фото: EPA/LI GANG CHINA OUT)

Китай, напевно, розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні. Про це повідомляє німецька газета Welt am Sonntag із посиланням на дипломатичні кола Євросоюзу, знайомі з цим питанням.

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Наголошується, що китайські дипломати у Брюсселі вивчали питання про те, чи буде такий крок реальним і як на це дивиться Європа.

"Включення Китаю до "коаліції охочих" може потенційно посилити згоду Росії на присутність миротворчих військ в Україні. Питання делікатне", – сказали неназвані співрозмовники.

21 березня прем'єр Великої Британії Кір Стармер оголосив про наступну зустріч учасників "коаліції охочих", на якій обговорять військові аспекти можливого миротворчого контингенту в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що президент Володимир Зеленський відвідає "коаліцію охочих" наступного тижня. На ній визначать гарантії безпеки.