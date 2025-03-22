Welt: Китай может рассматривать участие в миротворческой миссии в Украине

Отмечается, что этот шаг может подтолкнуть РФ к согласию на присутствие миротворцев

Си Цзиньпин (Фото: EPA/LI GANG CHINA OUT)

Китай, вероятно, рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические круги Евросоюза, знакомые с этим вопросом.

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Отмечается, что китайские дипломаты в Брюсселе изучали вопрос о том, будет ли такой шаг реальным и как на это смотрит Европа.

"Включение Китая в "коалицию желающих" может потенциально усилить согласие России на присутствие миротворческих войск в Украине. Вопрос деликатный", – сказали неназванные собеседники.

21 марта премьер Великобритании Кир Стармер объявил о следующей встрече участников "коалиции желающих" на которой обсудят военные аспекты возможного миротворческого контингента в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что президент Владимир Зеленский посетит "коалиции желающих" на следующей неделе. На ней определят гарантии безопасности.