Welt: Китай может рассматривать участие в миротворческой миссии в Украине
Китай, вероятно, рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические круги Евросоюза, знакомые с этим вопросом.
Отмечается, что китайские дипломаты в Брюсселе изучали вопрос о том, будет ли такой шаг реальным и как на это смотрит Европа.
"Включение Китая в "коалицию желающих" может потенциально усилить согласие России на присутствие миротворческих войск в Украине. Вопрос деликатный", – сказали неназванные собеседники.
21 марта премьер Великобритании Кир Стармер объявил о следующей встрече участников "коалиции желающих" на которой обсудят военные аспекты возможного миротворческого контингента в Украине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что президент Владимир Зеленский посетит "коалиции желающих" на следующей неделе. На ней определят гарантии безопасности.
- 20 марта топ-дипломат Британии заявил, что Путин не должен получить вето на западных миротворцев в Украине.
- 21 марта президент Литвы заявил, что страна готова направить войска в Украину.
- The Telegraph сообщал, что Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН.