Стармер созывает следующую встречу "коалиции желающих": обсудят миротворцев

Встреча запланирована на следующую неделю и продлится три дня

Кир Стармер (Фото: ЕРА/CHRIS J. RATCLIFFE)

Премьер Великобритании Кир Стармер объявил о следующих встречах участников "коалиции решительных" для обсуждения военных аспектов возможного миротворческого контингента в Украине. Об этом сообщает Politico.

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По словам Стармера, участники коалиции соберутся в штаб-квартире недалеко от Лондона, где недавно провели предварительные переговоры на военном уровне по прекращению огня в Украине.

Отмечается, что встреча запланирована на следующую неделю и продлится три дня.

Представитель британского правительства подчеркнул, что встреча на этой неделе "еще больше подчеркнула важность того, чтобы коалиция имела необходимые планы на случай любой непредсказуемой ситуации".

Стармер также рассказал о новых рабочих группах, занимающихся планированием "миротворческой миссии" в Украине, в частности в вопросах сухопутных, морских и воздушных операций, а также восстановления после войны.

Стармер заявил, что важно, чтобы Соединенное Королевство и его союзники смогли немедленно отреагировать в случае заключения мирного соглашения.

Газета The Sunday Times со ссылкой на источники заявила, что планируемый западный контингент для Украины составит более 10 000 человек, а основные силы, вероятно, предоставят Британия и Франция.