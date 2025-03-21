Стармер скликає наступну зустріч "коаліції охочих": говоритимуть про миротворців

Зустріч запланована на наступний тиждень і триватиме три дні

Кір Стармер (Фото: ЕРА/CHRIS J. RATCLIFFE)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер оголосив про наступні зустрічі учасників "коаліції рішучих" для обговорення військових аспектів можливого миротворчого контингенту в Україні. Про це повідомляє Politico.

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За словами Стармера, учасники коаліції зберуться в штаб-квартирі неподалік Лондона, де нещодавно провели попередні переговори на військовому рівні щодо припинення вогню в Україні.

Зазначається, що зустріч запланована на наступний тиждень і триватиме три дні.

Речник британського уряду наголосив, що зустріч цього тижня "ще більше підкреслила важливість того, щоб коаліція мала необхідні плани на випадок будь-якої непередбачуваної ситуації".

Стармер також розповів про нові робочі групи, що займаються плануванням "миротворчої місії" в Україні, зокрема в питаннях сухопутних, морських і повітряних операцій, а також відновлення після війни.

Стармер заявив, що важливо, аби Сполучене Королівство та його союзники змогли негайно відреагувати у разі укладення мирної угоди.

Газета The Sunday Times із посиланням на джерела заявила, що запланований західний контингент для України становитиме понад 10 000 осіб, а основні сили, ймовірно, нададуть Британія та Франція.