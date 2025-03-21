Велика Британія замовила Україні 5000 ракет у Thales. Компанія відома ракетами для NLAW

Які саме ракети будуть виготовляти зараз, поки не повідомляється

Фото: ЕРА/YOAN VALAT

Уряд Великої Британії та оборонна компанія Thales уклали угоду на виробництво понад 5000 протитанкових ракет для України. Про це повідомляє The Economist.

За інформацією видання, угода, яка може досягти вартості 1,6 млрд фунтів стерлінгів, фінансується коштом британського кредиту в 3,5 млрд фунтів стерлінгів, наданого Україні для закупівлі британської зброї. Контракт також має сприяти розвитку компанії Thales.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ працівники компанії Thales у Белфасті виготовляли ракети для шведсько-британського протитанкового комплексу малої дальності NLAW, розроблені шведською компанією Saab, які Велика Британія передала Україні.

Які саме ракети будуть виготовляти зараз, поки не повідомляється.

Thales Group – міжнародна промислова група, що виробляє інформаційні системи для авіакосмічного, військового і морського застосування. Штаб-квартира розташована в Парижі (Франція).