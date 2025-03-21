Євросоюз не погодив виділення 5 млрд євро на боєприпаси для України – Bloomberg

На ці кошти планується закупити 2 млн снарядів для України

Виробництво снарядів (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Франція й Італія заблокували ініціативу лідерів Європейського Союзу виділити 5 млрд євро на забезпечення України боєприпасами протягом 2025 року. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних європейських дипломатів.

У той час як більшість із 27 країн-членів ЄС, які зустрілися в Брюсселі в четвер, 20 березня, об’єдналися навколо виділення фінансування для військової допомоги, Франція й Італія зволікають із зобов’язаннями щодо конкретних обсягів, заявили дипломати.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті лідерів по відеозв’язку, попросив виділити кошти для закупівлі боєприпасів "якнайшвидше", посилаючись на масований нічний дроновий удар Росії по Україні. Дискусії в Брюсселі в четвер показали, що виділення 5 млрд євро на закупівлю 2 млн артилерійських снарядів буде непростим завданням, зазначили журналісти.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що вона все ще прагне, щоб лідери підписали хоча б частину цього плану.

"Якщо ми не можемо ухвалити рішення на цілий рік, вирішімо на короткий термін", – сказала Каллас журналістам на початку зустрічі, описавши внесок як "реалістичний".

Каллас запропонувала членам ЄС надати Україні до 40 млрд євро військової допомоги цього року. Допомога буде добровільною, але учасників заохочуватимуть робити внески готівкою або обладнанням пропорційно їхньому економічному стану. Після того, як кілька країн відмовилися, дискусію було звужено до компонента боєприпасів.

За словами дипломатів, Франція й Італія, друга та третя за величиною економіки ЄС, не хочуть публічно заявляти про дуже великі суми допомоги для України.

Італійські дипломати зазначили, що Італія й інші країни просять надати більше технічних і фінансових деталей і кажуть, що над цією ініціативою ще працюють.

Французькі дипломати стверджують, що хоча вони поділяють цілі цієї ініціативи, пріоритетом є реалізація частки ЄС на 18 млрд євро від кредитного пакета G7 для України.

Водночас прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтримав ініціативу. За його словами, багато країн "не діють належним чином" у контексті надання зброї Києву.