Каллас запропонувала передати Україні боєприпаси на 5 млрд євро
Голова євродипломатії Кая Каллас пропонує надати Україні боєприпаси на 5 млрд євро. Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами перед засіданням Європейської ради.
"Для України я запропонувала ініціативу, щоб просуватися з тим, у чому має потребу президент Зеленський – це боєприпаси на 5 мільярдів [євро]. Тож ми повинні принаймні почати робити справді конкретні кроки не лише на словах, а й на ділі, що ми допомагаємо Україні прямо зараз. Бо що вони сильніші на полі бою, то сильніші вони за столом переговорів", – сказала вона.
Також Каллас привітала заяву президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон намагається знайти додаткові системи протиповітряної оборони для України. Вона назвала це надзвичайно важливим.
Читайте також: Війна без США. Як змінилась парадигма протистояння і чому Європі потрібна Україна
Каллас зауважила, що засідання Європейської ради 20 березня почнеться з обговорення ситуації в Україні та на ньому хочуть вислухати президента Володимира Зеленського. Від глави держави очікують новин і вражень про розмову з Трампом 19 березня.
Ще одним питанням на розгляді європейських лідерів, за словами Каллас, буде конкурентоспроможність економіки ЄС, від стану якої залежить здатність Європи більше інвестувати в оборону та допомагати Україні.
- 18 лютого 2025 року Politico повідомило, що члени ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро.
- 22 лютого Politico написало, що сума запланованої допомоги збільшилася до 20 млрд євро.
- 4 березня стало відомо, що ЄС ставить на паузу новий план допомоги Україні через заперечення Угорщини.
- 17 березня Каллас заявила про широку підтримку ініціативи для оборони України вже на 40 млрд євро.
- За інформацією Reuters, Італія та Іспанія виявилися не готовими підтримати збільшення військової допомоги Україні.