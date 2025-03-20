Каллас запропонувала передати Україні боєприпаси на 5 млрд євро

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Голова євродипломатії Кая Каллас пропонує надати Україні боєприпаси на 5 млрд євро. Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами перед засіданням Європейської ради.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Для України я запропонувала ініціативу, щоб просуватися з тим, у чому має потребу президент Зеленський – це боєприпаси на 5 мільярдів [євро]. Тож ми повинні принаймні почати робити справді конкретні кроки не лише на словах, а й на ділі, що ми допомагаємо Україні прямо зараз. Бо що вони сильніші на полі бою, то сильніші вони за столом переговорів", – сказала вона.

Також Каллас привітала заяву президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон намагається знайти додаткові системи протиповітряної оборони для України. Вона назвала це надзвичайно важливим.

Читайте також: Війна без США. Як змінилась парадигма протистояння і чому Європі потрібна Україна

Каллас зауважила, що засідання Європейської ради 20 березня почнеться з обговорення ситуації в Україні та на ньому хочуть вислухати президента Володимира Зеленського. Від глави держави очікують новин і вражень про розмову з Трампом 19 березня.

Ще одним питанням на розгляді європейських лідерів, за словами Каллас, буде конкурентоспроможність економіки ЄС, від стану якої залежить здатність Європи більше інвестувати в оборону та допомагати Україні.