Каллас предложила передать Украине боеприпасы на 5 млрд евро

Глава евродипломатии считает, что "мы должны по крайней мере начать делать действительно конкретные шаги"

Кайя Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Глава евродипломатии Кая Каллас предлагает предоставить Украине боеприпасы на 5 млрд евро. Об этом она сообщила в ходе общения с журналистами перед заседанием Европейского совета.

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"Для Украины я предложила инициативу, чтобы продвигаться с тем, в чем нуждается президент Зеленский – это боеприпасы на 5 миллиардов [евро]. Поэтому мы должны по крайней мере начать делать действительно конкретные шаги не только на словах, но и на деле, что мы помогаем Украине прямо сейчас. Потому что чем они сильнее на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров", – сказала она.

Также Каллас поприветствовала заявление президента США Дональда Трампа, что Вашингтон пытается найти дополнительные системы противовоздушной обороны для Украины. Она назвала это чрезвычайно важным.

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Каллас отметила, что заседание Европейского совета 20 марта начнется с обсуждения ситуации в Украине и на нем хотят выслушать президента Владимира Зеленского. От главы государства ожидают новостей и впечатлений о разговоре с Трампом 19 марта.

Еще одним вопросом на рассмотрении европейских лидеров, по словам Калласа, будет конкурентоспособность экономики ЕС, от состояния которой зависит способность Европы больше инвестировать в оборону и помогать Украине.