Каллас предложила передать Украине боеприпасы на 5 млрд евро
Глава евродипломатии Кая Каллас предлагает предоставить Украине боеприпасы на 5 млрд евро. Об этом она сообщила в ходе общения с журналистами перед заседанием Европейского совета.
"Для Украины я предложила инициативу, чтобы продвигаться с тем, в чем нуждается президент Зеленский – это боеприпасы на 5 миллиардов [евро]. Поэтому мы должны по крайней мере начать делать действительно конкретные шаги не только на словах, но и на деле, что мы помогаем Украине прямо сейчас. Потому что чем они сильнее на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров", – сказала она.
Также Каллас поприветствовала заявление президента США Дональда Трампа, что Вашингтон пытается найти дополнительные системы противовоздушной обороны для Украины. Она назвала это чрезвычайно важным.
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Каллас отметила, что заседание Европейского совета 20 марта начнется с обсуждения ситуации в Украине и на нем хотят выслушать президента Владимира Зеленского. От главы государства ожидают новостей и впечатлений о разговоре с Трампом 19 марта.
Еще одним вопросом на рассмотрении европейских лидеров, по словам Калласа, будет конкурентоспособность экономики ЕС, от состояния которой зависит способность Европы больше инвестировать в оборону и помогать Украине.
- 18 февраля 2025 года Politico сообщило, что члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро.
- 22 февраля Politico написало, что сумма запланированной помощи увеличилась до 20 млрд евро.
- 4 марта стало известно, что ЕС ставит на паузу новый план помощи Украине из-за возражений Венгрии.
- 17 марта Каллас заявила о широкой поддержке инициативы по обороне Украины уже на 40 млрд евро.
- По информации Reuters, Италия и Испания оказались не готовы поддержать увеличение военной помощи Украине.