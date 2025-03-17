Инициатива на 40 млрд евро для обороны Украины – Каллас заявила о широкой поддержке идеи

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что существует "широкая политическая поддержка" оборонной инициативы для Украины на сумму 40 млрд евро. Чиновница представила такой проект во время встречи министров иностранных дел Евросоюза, передает Радио Свобода.

"Существует широкая политическая поддержка оборонной инициативы на 40 миллиардов. Конечно, сейчас продолжаются обсуждения деталей, но во время последней встречи Европейского совета было согласовано, что мы должны быстро продвигаться с этой инициативой, и мы уже проделали определенную работу в этом направлении", – отметила Каллас.

Партнеры надеются, что смогут перейти к реализации инициативы, поскольку все участники встречи "понимали, что сейчас мы должны продемонстрировать нашу решимость и поддержать Украину, чтобы она могла защищаться", рассказала чиновница.

Она добавила, что также министры иностранных дел стран ЕС приветствовали результаты украино-американских переговоров в Джидде.

"Сейчас мяч на стороне России. И то, что мы видим сейчас – Россия на самом деле не хочет мира. Также общее понимание за столом заключалось в том, что России нельзя доверять. Они воспользуются этой возможностью, чтобы выдвигать всевозможные требования. И то, что мы уже видим – они выдвигают требования, являющиеся их конечными целями. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", – отметила Каллас.

17 марта состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам с участием глав дипломатических ведомств. На него приглашали и Украину – министр Андрей Сибига принял участие онлайн.