Сибига отметил, что это "экзистенциальный момент для Европы"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украину пригласили на заседание Совета ЕС по иностранным делам с участием глав дипломатических ведомств, которое состоится 17 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

На заседание Сибигу пригласила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Нашим главным приоритетом является единство, сила и решительность Европы. Нет времени на узкие интересы, мелкий шантаж со стороны троянских коней. Это экзистенциальный момент для Европы", – подчеркнул чиновник.

По его словам, в период исторических рисков и вызовов безопасности все партнеры должны работать вместе, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность.

"Это вопрос мира не только для Украины, но для всей Европы и каждой европейской семьи", – подчеркнул он.