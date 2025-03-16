Украину пригласили на заседание Совета ЕС по иностранным делам
Украину пригласили на заседание Совета ЕС по иностранным делам с участием глав дипломатических ведомств, которое состоится 17 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
На заседание Сибигу пригласила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Нашим главным приоритетом является единство, сила и решительность Европы. Нет времени на узкие интересы, мелкий шантаж со стороны троянских коней. Это экзистенциальный момент для Европы", – подчеркнул чиновник.
По его словам, в период исторических рисков и вызовов безопасности все партнеры должны работать вместе, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность.
"Это вопрос мира не только для Украины, но для всей Европы и каждой европейской семьи", – подчеркнул он.
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