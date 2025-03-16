Сибіга зауважив, що це "екзистенційний момент для Європи"

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україну запросили на засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю голів дипломатичних відомств, що відбудеться 17 березня. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

На засідання Сибігу запросила очільниця євродипломатії Кая Каллас.

"Нашим головним пріоритетом є єдність, сила та рішучість Європи. Немає часу на вузькі інтереси, дрібний шантаж із боку троянських коней. Це екзистенційний момент для Європи", – наголосив посадовець.

За його словами, у період історичних ризиків та викликів для безпеки усі партнери повинні працювати разом, аби забезпечити довгострокову стабільність.

"Це питання миру не тільки для України, але для всієї Європи і кожної європейської родини", – наголосив він.