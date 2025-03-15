"Стратегия дикобраза". Глава Еврокомиссии пообещала продолжение поддержки Украины и ВСУ

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа также увеличит расходы на оборону

Урсула фон дер Ляйен (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа будет поддерживать усиление Украины и ВСУ согласно "стратегии дикобраза". Об этом чиновница написала в X (экс-Twitter).

Такую публикацию она сделала после онлайн-встречи лидеров стран по поддержке Украины, организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Партнеры подтвердили свою поддержку соглашения Украины на прекращение огня – и теперь Россия должна показать, что готова поддерживать перемирие, которое приведет к справедливому и продолжительному миру, отметила глава Еврокомиссии.

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"В то же время мы будем поддерживать укрепление Украины и ее Вооруженных Сил в соответствии с нашей "стратегией дикобраза", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что союзники активизируют оборонные усилия Европы в рамках программы ReArm Europe, увеличив расходы на оборону.

2 марта, после саммита в Лондоне, глава Еврокомиссии заявила, что необходимо "срочно перевооружить Европу" и предоставить Украине "всесторонние гарантии безопасности".

Чиновница заявляла, что европейцы должны работать над тем, чтобы "по сути превратить Украину в стального дикобраза, неперевариваемого для потенциальных захватчиков".

Ранее метафору "дикобраза" использовал бывший премьер-министр Британии Джонсон.