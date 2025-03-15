"Стратегія дикобраза". Голова Єврокомісії пообіцяла продовження підтримки України та ЗСУ
Урсула фон дер Ляєн (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа підтримуватиме посилення України та ЗСУ згідно зі "стратегією дикобраза". Про це чиновниця написала у X (екс-Twitter).

Таку публікацію вона зробила після онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України, організовану прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Партнери підтвердили свою підтримку згоди України на припинення вогню – й тепер Росія має показати, що готова підтримувати перемир'я, яке приведе до справедливого та тривалого миру, зазначила голова Єврокомісії.

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"Водночас ми підтримуватимемо зміцнення України та її Збройних Сил відповідно до нашої "стратегії дикобраза", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що союзники активізують оборонні зусилля Європи у межах програми ReArm Europe, збільшивши витрати на оборону.

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