"Стратегія дикобраза". Голова Єврокомісії пообіцяла продовження підтримки України та ЗСУ

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європа також збільшить витрати на оборону

Урсула фон дер Ляєн (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа підтримуватиме посилення України та ЗСУ згідно зі "стратегією дикобраза". Про це чиновниця написала у X (екс-Twitter).

Таку публікацію вона зробила після онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України, організовану прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Партнери підтвердили свою підтримку згоди України на припинення вогню – й тепер Росія має показати, що готова підтримувати перемир'я, яке приведе до справедливого та тривалого миру, зазначила голова Єврокомісії.

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"Водночас ми підтримуватимемо зміцнення України та її Збройних Сил відповідно до нашої "стратегії дикобраза", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що союзники активізують оборонні зусилля Європи у межах програми ReArm Europe, збільшивши витрати на оборону.

2 березня, після саміту в Лондоні, голова Єврокомісії заявила, що необхідно "терміново переозброїти Європу" та надати Україні "всебічні гарантії безпеки".

Чиновниця заявляла, що європейці повинні працювати над тим, щоб "по суті перетворити Україну на сталевого дикобраза, неперетравлюваного для потенційних загарбників".

Раніше метафору "дикобраза" використав колишній прем'єр-міністр Британії Джонсон.