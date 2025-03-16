Украина готовится к новому "Рамштайну" – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина готовится к новому заседанию Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении .

Министр обороны Рустем Умеров проинформировал голоса государство об организации следующего "Рамштайна", который должен пройти в столице Бельгии Брюсселе. Там же проходило и предварительное мероприятие.

Также глава оборонного ведомства доложил президенту о выполнении задач по противовоздушной обороне: ракет для систем IRIS-T, NASAMS и SAMP-T.

Читайте также
У Украины постоянный большой дефицит ракет SAMP-T, требуются лицензии на производство ПВО – Зеленский

Зеленский заметил, что есть "хорошие результаты по контрактованию артиллерии" и будут дополнительные снаряды для украинской армии.

"Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины: на этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности – осуществляются", – подытожил украинский лидер.

Читайте также
Глава Пентагона назвал возвращение границ к 2014 году и НАТО нереалистичным для Украины
Владимир Зеленскийвойнавоенная помощьрамштайнРустем Умеров