Украина готовится к новому "Рамштайну" – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина готовится к новому заседанию Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении .

Министр обороны Рустем Умеров проинформировал голоса государство об организации следующего "Рамштайна", который должен пройти в столице Бельгии Брюсселе. Там же проходило и предварительное мероприятие.

Также глава оборонного ведомства доложил президенту о выполнении задач по противовоздушной обороне: ракет для систем IRIS-T, NASAMS и SAMP-T.

Зеленский заметил, что есть "хорошие результаты по контрактованию артиллерии" и будут дополнительные снаряды для украинской армии.

"Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины: на этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности – осуществляются", – подытожил украинский лидер.

12 февраля в Брюсселе прошло заседание формата "Рамштайн" под председательством министра обороны Британии Гили. До того как Трамп пришел к власти, в группе председательствовали США.

6 марта глава немецкого Минобороны Писториус сообщил, что его страна вместе с Британией переняли на себя председательство в "Рамштайне".