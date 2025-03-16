Україна готується до нового "Рамштайну" – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна готується до нового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Міністр оборони Рустем Умєров поінформував голосу державу про організацію наступного "Рамштайна", який має відбутися у столиці Бельгії Брюселі. Там же проходив і попередній захід.

Також очільник оборонного відомства доповів президенту про виконання задач стосовно протиповітряної оборони: ракет для систем IRIS-T, NASAMS та SAMP-T.

Зеленський зауважив, що є "хороші результати по контрактуванню артилерії" й будуть додаткові снаряди для української армії.

"Працюємо й над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються", – підсумував український лідер.

12 лютого у Брюсселі пройшло засідання формату "Рамштайн" під головуванням міністра оборони Британії Гілі. До того, як Трамп прийшов до влади, у групі головували США.

6 березня голова німецького Міноборони Пісторіус повідомив, що його країна разом з Британією перейняли на себе головування у "Рамштайні".