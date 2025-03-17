Ініціатива на 40 млрд євро для оборони України – Каллас заявила про широку підтримку ідеї

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Голова євродипломатії Кая Каллас повідомила, що існує "широка політична підтримка" оборонної ініціативи для України на суму 40 млрд євро. Чиновниця представила такий проєкт під час зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, передає Радіо Свобода.

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"Існує широка політична підтримка оборонної ініціативи на 40 мільярдів. Звичайно, зараз тривають обговорення деталей, але під час останньої зустрічі Європейської ради було погоджено, що ми маємо швидко просуватися з цією ініціативою, і ми вже виконали певну роботу в цьому напрямку", – зауважила Каллас.

Партнери сподіваються, що зможуть перейти до реалізації ініціативи, оскільки всі учасники сьогоднішньої зустрічі "розуміли, що зараз ми повинні продемонструвати нашу рішучість і підтримати Україну, щоб вона могла захищатися", розповіла посадовиця.

Вона додала, що також міністри закордонних справ країн ЄС привітали результати українсько-американських переговорів у Джидді.

"Зараз мʼяч на боці Росії. І те, що ми бачимо на цей момент – Росія насправді не хоче миру. Також загальне розуміння за столом полягало в тому, що Росії не можна довіряти. Вони скористаються цією можливістю, щоб висувати всілякі вимоги. І те, що ми вже бачимо – вони висувають вимоги, які є їхніми кінцевими цілями. Подивимося, як ситуація буде розвиватися далі", – зазначила Каллас.

17 березня відбулося засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю голів дипломатичних відомств. На нього запрошували й Україну – міністр Андрій Сибіга взяв участь онлайн.