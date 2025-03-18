Италия и Испания не готовы поддержать увеличение военной помощи Украине – Reuters

Несмотря на неготовность поддержать план ЕС, каждая страна сделает взнос в соответствии со своими экономическими возможностями, пишут журналисты

На переднем плане – главы МИД Италии и Испании Таяни и Альбарес (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Италия и Испания не готовы поддержать выделение Европейским Союзом €40 млрд военной помощи Украине в 2025 году, при этом каждая страна сделает взнос в соответствии со своими экономическими возможностями. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванных дипломатов.

По информации собеседников журналистов, предложение о новой военной помощи имеет сильную поддержку в странах северной и восточной Европы.

В то же время некоторые южноевропейские столицы являются более сдержанными, отражая разделение между теми, кто географически ближе к России и предоставил больше поддержки Украине, и теми, кто отдаленнее и оказал меньше помощи.

По данным исследовательского центра Кильского института мировой экономики, Эстония, Дания и Литва лидируют в Европе по поддержке Украины, потратив на нее более 2% своего валового внутреннего продукта с января 2022-го по декабрь 2024 года.

Италия, Словения, Испания, Португалия, Греция и Кипр оказали меньше помощи, потратив на нее менее 0,5% ВВП. Наименьшие показатели у Венгрии.

Как рассказали журналистам неназванные трое дипломатов ЕС, в ходе дискуссии министров иностранных дел Словакия дала понять, что не будет препятствовать плану касательно Украины, но откажется от взноса. Это не помешает его реализации, потому что взносы планируются добровольными.

Перед встречей с европейскими коллегами 17 марта министры иностранных дел Италии и Испании заявили, что пока слишком рано занимать окончательную позицию по увеличению военной помощи Украине.

По словам дипломатов, Франция тоже поднимала вопрос касательно этого.

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что предложение увеличить военную помощь необходимо обсудить подробно и учитывая предстоящие события.



"Мы ждем телефонного разговора Трампа и Путина, чтобы увидеть, будут ли сделаны какие-либо шаги вперед для достижения прекращения огня", – сказал он.



Также Таяни добавил, что Италии необходимо найти средства и для увеличения собственных расходов на оборону.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес о помощи Украине заявил, что "посмотрим, как пройдут дебаты, но решение по этому вопросу пока не принято".

Предложение верховной представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас выделить €40 млрд военной помощи Украине означает удвоение европейской поддержки, которой в 2024 году было предоставлено около €20 млрд.

18 февраля 2025 года Politico сообщило, что члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее €6 млрд.

22 февраля Politico написало, что сумма запланированной помощи увеличилась до €20 млрд.

4 марта стало известно, что ЕС ставит на паузу новый план помощи Украине из-за возражений Венгрии.

17 марта Каллас заявила о широкой поддержке инициативы для обороны Украины уже на €40 млрд.

В тот же день Сийярто написал, что Венгрия не даст "втянуть" себя в финансирование нового пакета помощи Украине.