Глава МИД Венгрии о пакете помощи от Европы на 20 млрд евро: Не дадим втянуть нас в это

Венгерский министр заявил, что не даст Брюсселю сделать невозможными мирные переговоры между Украиной и РФ

Петер Сийярто (Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не позволит "финансировать перевозку оружия в Украину". Так он отреагировал на возможное выделение Европой 20 млрд евро финпомощи Украине.

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По словам Сийярто, 17 марта Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел готовит минимальный пакет финансовой поддержки в размере 20 млрд евро для Украины.

Он подчеркнул, что в Брюсселе якобы преобладает "провоенная позиция".

"Мы не дадим им втянуть нас в это, мы не дадим им финансировать перевозку оружия в Украину за деньги венгерских налогоплательщиков. Вместо этого мы поддерживаем мирные переговоры", – сказал венгерский министр.

По его мнению, благодаря президенту США Дональду Трампу надежда на мир "никогда не была так близка" за последние три года, как сейчас.

"Поэтому намерение Брюсселя сделать невозможными мирные переговоры неприемлемо", – заявил Сийярто.