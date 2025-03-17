Глава МЗС Угорщини про пакет допомоги від Європи на 20 млрд євро: Не дамо втягнути нас у це

Угорський міністр заявив, що не дасть Брюсселю унеможливити мирні переговори між Україною та РФ

Петер Сійярто (Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не дозволить "фінансувати перевезення зброї до України". Так він відреагував на можливе виділення Європою 20 млрд євро фіндопомоги Україні.

За словами Сійярто, 17 березня Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ готує мінімальний пакет фінансової підтримки розміром 20 млрд євро для України.

Він наголосив, що у Брюсселі нібито переважає "провоєнна позиція".

"Ми не дамо їм втягнути нас у це, ми не дамо їм фінансувати перевезення зброї в Україну за гроші угорських платників податків. Натомість ми підтримуємо мирні переговори", – сказав угорський міністр.

На його думку, завдяки президенту США Дональду Трампу надія на мир "ніколи не була такою близькою" за останні три роки, як зараз.

"Тому намір Брюсселя унеможливити мирні переговори неприйнятний", – заявив Сійярто.