Орбан висунув вимоги до Європи. Одна з них – Євросоюз без України
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував список вимог "угорського народу до Брюсселя". Окремий пункт – Союз, але без членства України.
В 11-му пункті Орбан заявив, що Угорщина вимагає миру в Європі, а у 12-му зазначив, що України не має бути в ЄС.
"Союз, але без України... Рівність, свобода, братерство", – написав він.
Попередні пункти звучать так:
→ Ми вимагаємо Європи націй.
→ Ми вимагаємо рівності перед законом для всіх держав-членів.
→ Відновити повноваження, незаконно відібрані у націй.
→ Національний суверенітет і сильне вето для національних урядів.
→ Виключити агентів Сороса з Комісії та видалити корумпованих лобістів з парламенту.
→ Не закладати майбутнє наших онуків, ліквідувати борг Союзу.
→ Не заважайте нашій національній гвардії охороняти наші кордони. Не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.
→ Корумповані долари та євро не повинні надходити до держав-членів.
→ Заборонити неприродне перевиховання наших дітей.
→ Захищати християнську спадщину Європи.
- 28 лютого угорський прем'єр заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини.
- 3 березня Politico повідомляло, що Угорщина заблокувала проєкт Євросоюзу щодо гарантій безпеки та допомоги Україні.
- 6 березня на екстреному саміті 27 лідерів ЄС Угорщина стала єдиною країною, яка відмовилася схвалити спільну заяву про посилення озброєння України.
- 8 березня Орбан захотів опитування щодо України у ЄС. Польський голова МЗС Сікорський заявив, що цікаво було б побачити референдум про Угорщину.