Орбан висунув вимоги до Європи. Одна з них – Євросоюз без України

Віктор Орбан (Фото: EPA/ZOLTAN MATHE HUNGARY OUT)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував список вимог "угорського народу до Брюсселя". Окремий пункт – Союз, але без членства України.

В 11-му пункті Орбан заявив, що Угорщина вимагає миру в Європі, а у 12-му зазначив, що України не має бути в ЄС.

"Союз, але без України... Рівність, свобода, братерство", – написав він.

Попередні пункти звучать так:

→ Ми вимагаємо Європи націй.

→ Ми вимагаємо рівності перед законом для всіх держав-членів.

→ Відновити повноваження, незаконно відібрані у націй.

→ Національний суверенітет і сильне вето для національних урядів.

→ Виключити агентів Сороса з Комісії та видалити корумпованих лобістів з парламенту.

→ Не закладати майбутнє наших онуків, ліквідувати борг Союзу.

→ Не заважайте нашій національній гвардії охороняти наші кордони. Не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.

→ Корумповані долари та євро не повинні надходити до держав-членів.

→ Заборонити неприродне перевиховання наших дітей.

→ Захищати християнську спадщину Європи.