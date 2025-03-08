Орбан захотів опитування щодо України у ЄС. Сікорський: Цікаво побачити референдум про Угорщину

Угорський прем'єр анонсував національне опитування щодо ставлення до вступу України до ЄС

Радослав Сікорський (Фото: ALBERT ZAWADA / EPA)

Міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському "було б цікаво" дізнатися результати референдуму Євросоюзу щодо членства у блоці Угорщини прем'єра Віктора Орбана. Такий допис посадовець опублікував у соцмережі X.

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"Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України у Європейському Союзі. І мені було б цікаво дізнатися результати референдуму у ЄС щодо членства Угорщини Орбана", – написав Сікорський.

Напередодні, 8 березня, Орбан анонсував опитування серед угорців щодо їхнього ставлення до вступу України до ЄС. Такі національні консультації проводяться поштою. Угорці, які мають право голосу, отримують листи із запитаннями та пропозицією вибрати відповідь із готового списку.

Видання Politico із посиланням на угорські медіа зауважувало, що питання в таких консультаціях часто мають упереджену форму, а переважна більшість відповідей узгоджується з позицією уряду. Опозиція країни та громадянське суспільство критикують національні опитування як засіб пропаганди.