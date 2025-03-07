Орбан пообіцяв опитування серед угорців щодо вступу України до Євросоюзу

Результати голосування не мають юридичної сили, але можуть буди використані чинним прем’єр-міністром Угорщини для пропаганди, вважає Politico

Віктор Орбан (Фото: EPA / ZOLTAN MATHE)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування серед угорців щодо їхнього ставлення до вступу України до Європейського Союзу. Голосування майже напевно буде спрямовано проти Києва, адже в попередніх аналогічних опитуваннях завжди відбивалася позиція уряду, повідомляє Politico.

Угорщина послідовно виступає проти всіх ініціатив на підтримку України, а на екстреному саміті 27 лідерів ЄС у Брюсселі 6 березня стала єдиною країною, яка відмовилася схвалити спільну заяву про посилення озброєння України.

"У нас є так звана схема національних консультацій, за якою ми регулярно збираємо думку людей, тому зараз ми будемо використовувати таку саму схему", – сказав Орбан під час виступу після саміту.

Національні консультації проводяться поштою. Угорці, які мають право голосу, отримують листи із запитаннями та пропозицією вибрати відповідь із готового списку.

Питання часто мають упереджену форму, а переважна більшість відповідей, як повідомляє Politico із посиланням на угорські медіа, узгоджується з позицією уряду. Угорська опозиція та громадянське суспільство критикують національні консультації як засіб пропаганди.

Наприклад, у 2023 році в опитувальнику було питання, чи підтримують угорці створення Брюсселем "гетто для мігрантів" в Угорщині. В опитуванні взяли участь менш як 20% угорців, адже участь не є обов’язковою. Але 99% тих, хто відповів, "гетто для мігрантів" не підтримали.

З 2010 року уряд Орбана провів понад десять національних консультацій з різних питань — від міграції до прав ЛГБТК+.