Орбан пообещал опрос среди венгров о вступлении Украины в Евросоюз

Результаты голосования не имеют юридической силы, но могут быть использованы действующим премьер-министром Венгрии для пропаганды, считает Politico

Виктор Орбан (Фото: EPA / ZOLTAN MATHE)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос среди венгров про их отношение к вступлению Украины в Европейский Союз. Голосование почти наверняка будет направлено против Киева, ведь в предыдущих аналогичных опросах всегда сказывалась позиция правительства, сообщает Politico.

Венгрия последовательно выступает против всех инициатив в поддержку Украины, а на экстренном саммите 27 лидеров ЕС в Брюсселе 6 марта стала единственной страной, отказавшейся одобрить совместное заявление об усилении вооружения Украины.

"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, по которой мы регулярно собираем мнение людей, поэтому сейчас мы будем использовать такую же схему", — сказал Орбан во время выступления после саммита.

Национальные консультации проводятся по почте. Венгры, имеющие право голоса, получают письма с вопросами и предложением выбрать ответ из готового списка.

Вопросы часто имеют предвзятую форму, а подавляющее большинство ответов, как сообщает Politico со ссылкой на венгерские медиа, согласовывается с позицией правительства. Венгерская оппозиция и гражданское общество подвергают критике национальные консультации как средство пропаганды.

К примеру, в 2023 году в опроснике был вопрос, поддерживают ли венгры создание Брюсселем "гетто для мигрантов" в Венгрии. В опросе приняли участие менее 20% венгров, ведь участие не обязательно. Однако 99% ответивших "гетто для мигрантов" не поддержали.

С 2010 года правительство Орбана провело более десяти национальных консультаций по разным вопросам — от миграции до прав ЛГБТК+.