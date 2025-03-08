Орбан захотел опрос по Украине в ЕС. Сикорский: Интересно увидеть референдум о Венгрии

Венгерский премьер анонсировал национальный опрос по поводу отношения к вступлению Украины в ЕС

Радослав Сикорский (Фото: ALBERT ZAWADA / EPA)

Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому "было бы интересно" узнать результаты референдума Евросоюза относительно членства в блоке Венгрии премьера Виктора Орбана. Такое сообщение чиновник опубликовал в соцсети X.

"Венгрия намерена провести референдум по поводу будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно узнать результаты референдума в ЕС о членстве Венгрии Орбана", – написал Сикорский.

Накануне, 8 марта, Орбан анонсировал опрос среди венгров по поводу их отношения к вступлению Украины в ЕС. Такие национальные консультации проводятся по почте. Венгры, имеющие право голоса, получают письма с вопросами и предложением выбрать ответ из готового списка.

Издание Politico со ссылкой на венгерские медиа отмечало, что вопросы в таких консультациях часто имеют предвзятую форму, а подавляющее большинство ответов согласовывается с позицией правительства. Оппозиция страны и гражданское общество подвергают критике национальные опросы как средство пропаганды.