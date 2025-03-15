Орбан выдвинул требования к Европе. Одно из них – Евросоюз без Украины

Виктор Орбан (Фото: EPA/ZOLTAN MATHE HUNGARY OUT)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал список требований "венгерского народа к Брюсселю". Отдельный пункт – Союз, но без членства Украины.

В 11-м пункте Орбан заявил, что Венгрия требует мира в Европе, а в 12-м отметил, что Украина не должна быть в ЕС.

"Союз, но без Украины... Равенство, свобода, братство", – написал он.

Предыдущие пункты звучат так:

→ Мы требуем Европы наций.

→ Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.

→ Восстановить полномочия, незаконно отобранные у наций.

→ Национальный суверенитет и сильное вето для национальных правительств.

→ Исключить агентов Сороса из Комиссии и удалить коррумпированных лоббистов из парламента.

→ Не закладывать будущее наших внуков, ликвидировать долг Союза.

→ Не мешайте нашей национальной гвардии охранять наши границы. Не завозить мигрантов, а вывозить прибывших нелегально.

→ Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.

→ Запретить неестественное перевоспитание наших детей.

→ Защищать христианское наследие Европы.