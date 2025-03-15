Орбан выдвинул требования к Европе. Одно из них – Евросоюз без Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал список требований "венгерского народа к Брюсселю". Отдельный пункт – Союз, но без членства Украины.
В 11-м пункте Орбан заявил, что Венгрия требует мира в Европе, а в 12-м отметил, что Украина не должна быть в ЕС.
"Союз, но без Украины... Равенство, свобода, братство", – написал он.
Предыдущие пункты звучат так:
→ Мы требуем Европы наций.
→ Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.
→ Восстановить полномочия, незаконно отобранные у наций.
→ Национальный суверенитет и сильное вето для национальных правительств.
→ Исключить агентов Сороса из Комиссии и удалить коррумпированных лоббистов из парламента.
→ Не закладывать будущее наших внуков, ликвидировать долг Союза.
→ Не мешайте нашей национальной гвардии охранять наши границы. Не завозить мигрантов, а вывозить прибывших нелегально.
→ Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.
→ Запретить неестественное перевоспитание наших детей.
→ Защищать христианское наследие Европы.
- 28 февраля венгерский премьер заявил, что вступление Украины в Евросоюз разрушит экономику Венгрии.
- 3 марта Politico сообщало, что Венгрия заблокировала проект Евросоюза по гарантиям безопасности и помощи Украине.
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- 8 марта Орбан захотел опрос по Украине в ЕС. Польский глава МИД Сикорский заявил, что интересно было бы увидеть референдум по Венгрии.