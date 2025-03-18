Італія та Іспанія не готові підтримати збільшення військової допомоги Україні – Reuters

Попри неготовність підтримати план ЄС, кожна країна зробить внесок відповідно до своїх економічних можливостей, пишуть журналісти

На передньому плані – глави МЗС Італії та Іспанії Таяні та Альбарес (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Італія та Іспанія не готові підтримати виділення Європейським Союзом €40 млрд військової допомоги Україні у 2025 році, але кожна країна зробить внесок відповідно до своїх економічних спроможностей. Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на неназваних дипломатів.

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За інформацією співрозмовників журналістів, пропозиція про нову військову допомогу має сильну підтримку в країнах північної та східної Європи.

Водночас деякі південноєвропейські столиці є більш стриманими, відображаючи поділ між тими, хто географічно є ближчим до Росії та надав більше підтримки Україні, і тими, хто віддаленішій і надав менше допомоги.

За даними дослідницького центру Кільського інституту світової економіки, Естонія, Данія та Литва лідирують у Європі за підтримкою України, витративши на неї понад 2% свого валового внутрішнього продукту з січня 2022-го по грудень 2024 року.

Італія, Словенія, Іспанія, Португалія, Греція та Кіпр надали найменше допомоги, витративши на неї менш ніж 0,5% ВВП. Найменші показники в Угорщини.

Як розповіли журналістам неназвані троє дипломатів ЄС, під час дискусії міністрів закордонних справ Словаччина дала зрозуміти, що не перешкоджатиме плану щодо України, але відмовиться від внеску. Це не завадить його реалізації, бо внески плануються добровільними.

Перед зустріччю з європейськими колегами 17 березня міністри закордонних справ Італії та Іспанії заявили, що поки занадто рано займати остаточну позицію щодо збільшення військової допомоги Україні.

За словами дипломатів, Франція теж порушувала питання щодо цього.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що пропозицію збільшити військову допомогу необхідно обговорити докладно і з огляду на майбутні події.



"Ми чекаємо на телефонну розмову Трампа та Путіна, щоб побачити, чи будуть зроблені будь-які кроки вперед для досягнення припинення вогню", – сказав він.



Також Таяні додав, що Італії необхідно знайти кошти й для збільшення власних витрат на оборону.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес щодо допомоги Україні заявив, що "подивимося, як пройдуть дебати, але наразі рішення з цього питання не ухвалено".

Пропозиція верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас виділити €40 млрд військової допомоги Україні означає подвоєння європейської підтримки, якої у 2024 році було надано на близько €20 млрд.

18 лютого 2025 року Politico повідомило, що члени ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж €6 млрд.

22 лютого Politico написало, що сума запланованої допомоги збільшилася до €20 млрд.

4 березня стало відомо, що ЄС ставить на паузу новий план допомоги Україні через заперечення Угорщини.

17 березня Каллас заявила про широку підтримку ініціативи для оборони України вже на €40 млрд.

Того самого дня Сійярто написав, що Угорщина не дасть "втягнути" себе у фінансування нового пакета допомоги Україні.