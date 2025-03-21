Евросоюз не согласовал выделение 5 млрд евро на боеприпасы для Украины – Bloomberg

На эти средства планируется закупить 2 млн снарядов для Украины

Производство снарядов (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Франция и Италия заблокировали инициативу лидеров Европейского Союза выделить 5 млрд евро на обеспечение Украины боеприпасами в течение 2025 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

В то время как большинство из 27 стран-членов ЕС, встретившихся в Брюсселе в четверг, 20 марта, объединились вокруг выделения финансирования для военной помощи, Франция и Италия медлят с обязательствами по конкретным объемам, заявили дипломаты.

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите лидеров по видеосвязи, попросил выделить средства для закупки боеприпасов "как можно быстрее", ссылаясь на массированный ночной дроновый удар России по Украине. Дискуссии в Брюсселе в четверг показали, что выделение 5 млрд евро на закупку 2 млн артиллерийских снарядов будет непростой задачей, отметили журналисты.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что она все еще стремится к тому, чтобы лидеры подписали по крайней мере часть этого плана.

"Если мы не можем принять решение на целый год, давайте решим на короткие сроки", – сказал Каллас журналистам в начале встречи, описав вклад как "реалистичный".

Каллас предложила членам ЕС предоставить Украине до 40 млрд евро военной помощи в этом году. Помощь будет добровольной, но участников будут поощрять делать взносы наличными или оборудованием пропорционально их экономическому состоянию. После того как несколько стран отказались, дискуссия была сужена к компоненту боеприпасов.

По словам дипломатов, Франция и Италия, вторая и третья по величине экономики ЕС, не хотят публично заявлять об огромных суммах помощи для Украины.

Итальянские дипломаты отметили, что Италия и другие страны просят предоставить больше технических и финансовых деталей и говорят, что над этой инициативой еще работают.

Французские дипломаты утверждают, что, хотя они разделяют цели этой инициативы, приоритетом является реализация доли ЕС на 18 млрд евро от кредитного пакета G7 для Украины.

В то же время, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо поддержал инициативу. По его словам, многие страны "не действуют должным образом" в контексте предоставления оружия Киеву.

18 февраля 2025 года Politico сообщила, что члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро.

22 февраля Politico стало известно, что сумма запланированной помощи увеличилась до 20 млрд евро.

17 марта Каллас заявила о широкой поддержке инициативы по обороне Украины уже на 40 млрд евро.

По информации Reuters, Италия и Испания оказались не готовы поддержать увеличение военной помощи Украине.