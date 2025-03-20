Politico: Три страны Евросоюза просят более мягкую версию плана Каллас о помощи Украине

Кая Каллас (Фото: Chris Ratcliffe/EPA)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила новый вариант предложения об увеличении военной помощи Украине, но он не облегчил достижение консенсуса среди государств блока. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на троих неназванных европейских дипломатов.

В последнем проекте говорится, что поддержка будет оказываться "на добровольной основе", именно такую формулировку продвигают Франция, Италия и Словакия.

Спор идет вокруг денег, которые страны должны будут выделить.

Дипломаты многих стран давно жаловались, что Каллас представила на рассмотрение без консультаций и без согласования с Европейской комиссией предложения по Украине, являющееся частью пакета RearArm Europe, представленного в среду.

Каллас предлагает создание коалиции стран, готовых предоставить Украине до 40 млрд евро военной помощи в этом году, поскольку Венгрия наложила вето на предыдущее предложение, поэтому нет консенсуса между 27 странами ЕС.

Но даже в новой форме во время встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, 17 марта, Словакия заявила, что не заинтересована, рассказали три собеседника.

18 февраля 2025 года Politico сообщила, что члены ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро.

22 февраля стало известно, что сумма запланированной помощи увеличилась до 20 млрд евро.

17 марта Каллас заявила о широкой поддержке инициативы по обороне Украины уже на 40 млрд евро.

По информации Reuters, Италия и Испания оказались не готовы поддержать увеличение военной помощи Украине.