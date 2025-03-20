Politico: Три держави Євросоюзу просять м’якшу версію плану Каллас про допомогу Україні

Суперечка точиться навколо грошей, які країни повинні будуть виділити

Кая Каллас (Фото: Chris Ratcliffe/EPA)

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала новий варіант пропозиції про збільшення військової допомоги Україні, але він не полегшив досягнення консенсусу серед держав блоку. Про це повідомила газета Politico із посиланням на трьох неназваних європейських дипломатів.

В останньому проєкті сказано, що підтримка буде надаватися "на добровільній основі", саме таке формулювання просувають Франція, Італія та Словаччина.

Суперечка точиться навколо грошей, які країни повинні будуть виділити.

Дипломати багатьох країн давно скаржилися, що Каллас представила на розгляд без консультацій і без узгодження з Європейською комісією пропозиції щодо України, які є частиною пакета RearArm Europe, презентованого в середу.

Каллас пропонує створення коаліції країн, готових надіслати Україні до 40 млрд євро військової допомоги цього року, оскільки Угорщина наклала вето на попередню пропозицію, тому немає консенсусу між 27 країнами ЄС.

Але навіть у новій формі під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 17 березня, Словаччина заявила, що не зацікавлена, розповіли троє співрозмовників.

18 лютого 2025 року Politico повідомила, що члени ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро.

22 лютого Politico стало відомо, що сума запланованої допомоги збільшилася до 20 млрд євро.

17 березня Каллас заявила про широку підтримку ініціативи для оборони України вже на 40 млрд євро.

За інформацією Reuters, Італія й Іспанія виявилися не готовими підтримати збільшення військової допомоги Україні.