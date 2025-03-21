Великобритания заказала Украине 5000 ракет у Thales. Компания известна ракетами для NLAW

Какие именно ракеты будут производить сейчас, пока не сообщается

Фото: ЕРА/YOAN VALAT

Правительство Великобритании и оборонная компания Thales заключили соглашение на производство более 5000 противотанковых ракет для Украины. Об этом сообщает The Economist.

По информации издания, соглашение, которое может достичь стоимости 1,6 млрд фунтов стерлингов, финансируется на средства британского кредита в 3,5 млрд фунтов стерлингов, предоставленного Украине для закупки британского оружия. Контракт также должен способствовать развитию компании Thales.

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ сотрудники компании Thales в Белфасте производили ракеты для шведско-британского противотанкового комплекса малой дальности NLAW, разработанные шведской компанией Saab, переданные Великобританией Украине.

Какие именно ракеты будут производить сейчас, пока не сообщается.

Thales Group – международная промышленная группа, производящая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Штаб-квартира находится в Париже (Франция).