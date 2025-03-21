Литва готова направить войска в Украину – президент Науседа

Глава Литвы считает, что все страны в "коалиции желающих" должны взять на себя обязательство оказать такую поддержку

Гитанас Науседа (Фото: Marcin Obara/EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс готов развернуть войска в рамках миссии после прекращения огня в Украине, пока европейские союзники пытаются решить, как сохранить поддержку Киева. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Моя страна готова оказать необходимую поддержку", – отметил Науседа.

Он добавил, что речь идет о "очень конкретном количестве наших военных", но, по мнению Науседы, все страны в "коалиции желающих" должны взять на себя обязательство оказать такую поддержку.

Глава Литвы заявил, что у президента США Дональда Трампа были "искренние намерения" прекратить войну РФ, но российский диктатор Владимир Путин "имитировал" переговоры, продолжая при этом свои атаки на Украину.

Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности в случае прекращении огня.

Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине.

16 марта The Sunday Times писала, что Запад планирует разместить в Украине уже 10 000 миротворцев.

20 марта The Telegraph сообщала, что Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН.