Литва готова направити війська в Україну – президент Науседа

Глава Литви вважає, що всі країни у "коаліції охочих" мають взяти на себе зобов’язання надати таку підтримку

Гітанас Науседа (Фото: Marcin Obara/EPA)

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс готовий розгорнути війська в межах місії після припинення вогню в Україні, поки європейські союзники намагаються вирішити, як зберегти підтримку Києва. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Моя країна готова надати необхідну підтримку", – зазначив Науседа.

Він додав, що мова йде про "дуже конкретну кількість наших військових", але, на думку Науседи, всі країни в "коаліції охочих" мають взяти на себе зобов’язання надати таку підтримку.

Глава Литви заявив, що у президента США Дональда Трампа були "щирі наміри" припинити війну РФ, але російський диктатор Володимир Путін "імітував" переговори, продовжуючи водночас свої атаки на Україну.

Країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.

Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий озброїти миротворців в Україні.

16 березня The Sunday Times писала, що Захід планує розмістити в Україні вже 10 000 миротворців.

20 березня The Telegraph повідомляла, що Макрон розглядає введення миротворців до України під егідою ООН.