Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН – The Telegraph

Привлечение Организации Объединенных Наций рассматривается как альтернатива плану, который разрабатывался вместе со Стармером, пишут журналисты

Эмманюэль Макрон (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон активно изучает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину для защиты возможного мирного соглашения – под руководством Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает The Telegraph.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Газета называет введение миротворцев под эгидой ООН альтернативой предыдущему плану, который разрабатывался вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По ее информации, Макрон 20 марта на заседании Европейского совета поднял тему привлечения ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.

Введение любых миротворческих сил ООН потребует одобрения Совета безопасности.

Однако, учитывая, что и Россия, и, возможно, США, против этого, "перспективы кажутся незначительными", подчеркнули журналисты.

Читайте также: План Макрона-Стармера и фактор Трампа. Европа планирует отправить войска в Украину – детали

На этой неделе Макрон столкнулся с призывами политика левых взглядов Жана-Люка Меланшона направить "голубые каски" для защиты атомных электростанций в Украине, если условием мира будет отказ от войск НАТО.

4 марта глава группы "Национального объединения" в Национальном собрании Марин Ле Пен заявила, что отправка французских войск является "безумием" и что "единственным возможным вариантом, который можно себе представить, будет участие в рамках мандата голубых касок".