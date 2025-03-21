Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН – The Telegraph
Президент Франции Эмманюэль Макрон активно изучает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину для защиты возможного мирного соглашения – под руководством Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает The Telegraph.
Газета называет введение миротворцев под эгидой ООН альтернативой предыдущему плану, который разрабатывался вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По ее информации, Макрон 20 марта на заседании Европейского совета поднял тему привлечения ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.
Введение любых миротворческих сил ООН потребует одобрения Совета безопасности.
Однако, учитывая, что и Россия, и, возможно, США, против этого, "перспективы кажутся незначительными", подчеркнули журналисты.
Читайте также: План Макрона-Стармера и фактор Трампа. Европа планирует отправить войска в Украину – детали
На этой неделе Макрон столкнулся с призывами политика левых взглядов Жана-Люка Меланшона направить "голубые каски" для защиты атомных электростанций в Украине, если условием мира будет отказ от войск НАТО.
4 марта глава группы "Национального объединения" в Национальном собрании Марин Ле Пен заявила, что отправка французских войск является "безумием" и что "единственным возможным вариантом, который можно себе представить, будет участие в рамках мандата голубых касок".
- Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности в случае прекращения огня.
- Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.
- Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине.
- По данным The Sunday Times от 16 марта, Запад планирует разместить в Украине уже 10 000 миротворцев.
- 20 марта в Великобритании планировали провести встречу военных руководителей стран Европы касательно размещения миротворцев в Украине.