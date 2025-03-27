Зеленський запросив союзників до України: створити план роботи "коаліції охочих"
Під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі президент Володимир Зеленський запросив її учасників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі. Його заяву передає пресслужба Офісу президента.
Глава держави підкреслив важливість визначення, які країни будуть залучені до захисту України на землі, в небі та на морі, а також розглянути питання про чисельність і структуру сил, їх розміщення та процедури реагування на загрози.
"Нам потрібен один чіткий план – план, на який ми всі погодимося і який почнемо втілювати в життя, – на основі тих варіантів і планів, що вже були обговорені з вами і є для вас доступними. Ми хочемо запросити невелику групу людей – ваших представників – в Україну, щоб разом розробити цей план", – сказав Зеленський.
Президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції за підсумками зустрічі заявив, що Велика Британія та Франція надішлють в Україну команди для роботи над зміцненням української армії.
- 27 березня близько 13:00 за київським часом розпочалася зустріч "коаліції". У заході брали участь делегації та лідери 31 країни. Вона тривала дві години.
- Зеленський заявляв, що учасники зустрічі обговорюватимуть стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, недопущення нової агресії Росії, питання інфраструктури військового контингенту та підтримки української армії.