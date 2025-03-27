Зеленский пригласил союзников в Украину: создать план работы "коалиции желающих"

Глава государства подчеркнул важность определения, какие страны будут вовлечены в защиту Украины на земле, в небе и на море

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Во время встречи "коалиции желающих" в Париже президент Владимир Зеленский пригласил ее участников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море. Его заявление передает пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства подчеркнул важность определения, какие страны будут вовлечены в защиту Украины на земле, в небе и на море, а также рассмотреть вопрос о численности и структуре сил, их размещении и процедурах реагирования на угрозы.

"Нам нужен один четкий план – план, на который мы все согласимся и начнем претворять его в жизнь, – на основе тех вариантов и планов, которые уже были обсуждены с вами и доступны для вас. Мы хотим пригласить небольшую группу людей – ваших представителей – в Украину, чтобы вместе разработать этот план", – сказал Зеленский.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что Великобритания и Франция направят в Украину команды для работы над укреплением украинской армии.