Зеленский пригласил союзников в Украину: создать план работы "коалиции желающих"
Во время встречи "коалиции желающих" в Париже президент Владимир Зеленский пригласил ее участников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море. Его заявление передает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства подчеркнул важность определения, какие страны будут вовлечены в защиту Украины на земле, в небе и на море, а также рассмотреть вопрос о численности и структуре сил, их размещении и процедурах реагирования на угрозы.
"Нам нужен один четкий план – план, на который мы все согласимся и начнем претворять его в жизнь, – на основе тех вариантов и планов, которые уже были обсуждены с вами и доступны для вас. Мы хотим пригласить небольшую группу людей – ваших представителей – в Украину, чтобы вместе разработать этот план", – сказал Зеленский.
Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что Великобритания и Франция направят в Украину команды для работы над укреплением украинской армии.
- 27 марта около 13:00 по киевскому времени началась встреча коалиции. В мероприятии принимали участие делегации и лидеры 31-й страны. Она длилась два часа.
- Зеленский заявлял, что участники встречи будут обсуждать стратегию гарантий безопасности для Украины после окончания войны, недопущение новой агрессии России, вопросы инфраструктуры военного контингента и поддержки украинской армии.