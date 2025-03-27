Макрон говорил с Трампом накануне встречи "коалиции желающих" в Париже

Детали не сообщается, но известно, что телефонный разговор французского и американского президентов состоялся накануне саммита

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом перед встречей "коалиции желающих" в Париже 27 марта. Об этом сообщает ряд западных медиа, в частности The Guardian и Telegraph.

По данным журналистов, ссылающихся на пресс-службу Елисейского дворца, телефонный разговор состоялся накануне саммита "коалиции желающих".

26 марта по прибытии президента Владимира Зеленского в Париж Макрон встретился с ним и объявил о выделении Украине военной помощи на 2 млрд евро. В четверг, 27 марта, французский лидер провел встречу с украинским коллегой и премьером Великобритании Киром Стармером – именно Париж и Лондон организуют саммит "коалиции желающих".