Стармер говорит, что Британию призывают выбирать между США и Европой
Премьер Великобритании Кир Стармер в интервью The New York Times заявил, что его страну призывают выбирать между Европой и США. По его мнению, делать выбор было бы "большой ошибкой".
"Многие люди призывают нас выбирать между США и Европой. Этого не делал Черчилль. Этого не делал Эттли. На мой взгляд, было бы большой ошибкой делать выбор сейчас", – сказал Стармер.
Глава британского правительства также заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа относительно того, что европейские страны должны взять на себя большее бремя в обеспечении коллективной безопасности Европы.
- В этом же интервью Стармер рассказал о своих попытках помирить президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа после спора в Овальном кабинете, который состоялся в конце февраля.