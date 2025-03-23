Стармер говорит, что Британию призывают выбирать между США и Европой

Премьер Британии считает, что выбирать между двумя союзниками было бы большой ошибкой

Кир Стармер (Фото: ЕРА/Betty Laura)

Премьер Великобритании Кир Стармер в интервью The New York Times заявил, что его страну призывают выбирать между Европой и США. По его мнению, делать выбор было бы "большой ошибкой".

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"Многие люди призывают нас выбирать между США и Европой. Этого не делал Черчилль. Этого не делал Эттли. На мой взгляд, было бы большой ошибкой делать выбор сейчас", – сказал Стармер.

Глава британского правительства также заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа относительно того, что европейские страны должны взять на себя большее бремя в обеспечении коллективной безопасности Европы.