"Цього не робив Черчилль". Стармер каже, що Британію закликають обирати між США та Європою
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю The New York Times заявив, що його країну закликають обирати між Європою та США. На його думку, робити вибір було б "великою помилкою".
"Багато людей закликають нас вибирати між США та Європою. Цього не робив Черчилль. Цього не робив Еттлі. На мій погляд, було б великою помилкою робити вибір зараз", – сказав Стармер.
Очільник британського уряду також заявив, що підтримує позицію президента США Дональда Трампа щодо того, що європейські країни повинні взяти на себе більший тягар у забезпеченні колективної безпеки Європи.
- У цьому ж інтерв'ю Стармер розповів про свої спроби помирити президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа після суперечки в Овальному кабінеті, яка відбулася наприкінці лютого.