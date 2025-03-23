"Цього не робив Черчилль". Стармер каже, що Британію закликають обирати між США та Європою

Прем'єр Британії вважає, що обирати між двома союзниками було б великою помилкою

Кір Стармер (Фото: ЕРА/Betty Laura)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю The New York Times заявив, що його країну закликають обирати між Європою та США. На його думку, робити вибір було б "великою помилкою".

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"Багато людей закликають нас вибирати між США та Європою. Цього не робив Черчилль. Цього не робив Еттлі. На мій погляд, було б великою помилкою робити вибір зараз", – сказав Стармер.

Очільник британського уряду також заявив, що підтримує позицію президента США Дональда Трампа щодо того, що європейські країни повинні взяти на себе більший тягар у забезпеченні колективної безпеки Європи.