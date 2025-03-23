"Дзвонить, щоб обговорити гольф". NYT дізнався про відносини між Стармером і Трампом

Один з помічників британського прем'єра сказав, що Трамп час від часу телефонує Стармеру на мобільний, щоб обговорити улюблені теми

Кір Стармер та Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю The New York Times розповів про особисті відносини з президентом США Дональдом Трампом. Він заявив, що йому подобається очільник Білого дому.

"Що стосується особистих стосунків, я вважаю, що ми маємо хороші стосунки. Мені він подобається і я його поважаю. Я розумію, що він намагається досягти", – сказав Стармер.

За словами одного з помічників британського прем'єра, Трамп час від часу телефонує Стармеру на мобільний, щоб обговорити улюблені теми, такі як гольф-курорти в Шотландії.

Щодо дій Трампа — від введення 25% мита на британську сталь до критики президента Володимира Зеленського — Стармер зазначив, що розуміє, що це спричинило "значну плутанину". Проте він вважає, що на це не варто реагувати емоційно і піддаватися на провокації.

Увечері 17 березня 2025 року Стармер провів телефонну розмову з Трампом перед розмовою того з Путіним.

Після розмови з Трампом диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.