Стармер розповів, як помирив Зеленського з Трампом після суперечки в Овальному кабінеті
Кір Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю The New York Times розповів про свої спроби помирити президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа після суперечки в Овальному кабінеті, яка відбулася наприкінці лютого.

"Я вирішив, що краще зателефонувати й поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх до спільної позиції", – сказав Стармер, згадуючи про конфлікт між Зеленським та Трампом.

Він розповів, що відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до Києва, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.

Після цього британський прем'єр зателефонував Трампу, щоб поділитися прогресом у Києві та підготувати наступну телефонну розмову між ним і Зеленським. Коли президенти знову поговорили, український президент погодився на мирні ініціативи Трампа.

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