Стармер розповів, як помирив Зеленського з Трампом після суперечки в Овальному кабінеті

Прем'єр Британії направив свого радника Джонатана Пауелла до Києва, щоб допомогти Зеленському налагодити стосунки з Трампом

Кір Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер в інтерв'ю The New York Times розповів про свої спроби помирити президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа після суперечки в Овальному кабінеті, яка відбулася наприкінці лютого.

"Я вирішив, що краще зателефонувати й поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх до спільної позиції", – сказав Стармер, згадуючи про конфлікт між Зеленським та Трампом.

Він розповів, що відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до Києва, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.

Після цього британський прем'єр зателефонував Трампу, щоб поділитися прогресом у Києві та підготувати наступну телефонну розмову між ним і Зеленським. Коли президенти знову поговорили, український президент погодився на мирні ініціативи Трампа.

28 лютого 2025 року Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.

1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.

3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.

10 березня спецпосланець Трампа на Близькому Сході Віткофф заявив, що Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі у листі до американського президента.