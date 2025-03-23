Стармер рассказал, как помирил Зеленского с Трампом после спора в Овальном кабинете
Кир Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Премьер Великобритании Кир Стармер в интервью The New York Times рассказал о своих попытках помирить президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа после спора в Овальном кабинете, который состоялся в конце февраля.

"Я решил, что лучше позвонить по телефону и поговорить с обеими сторонами, чтобы попытаться вернуть их к общей позиции", – сказал Стармер, вспоминая о конфликте между Зеленским и Трампом.

Он рассказал, что отправил своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Киев, чтобы посоветовать Зеленскому, как он может наладить отношения с Трампом.

После этого британский премьер позвонил по телефону Трампу, чтобы поделиться прогрессом в Киеве и подготовить следующий телефонный разговор между ним и Зеленским. Когда президенты снова побеседовали, украинский президент согласился на мирные инициативы Трампа.

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