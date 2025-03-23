Стармер рассказал, как помирил Зеленского с Трампом после спора в Овальном кабинете

Премьер Британии направил своего советника Джонатана Пауэлла в Киев, чтобы помочь Зеленскому наладить отношения с Трампом

Кир Стармер (Фото: ЕРА/Tolga Akmen)

Премьер Великобритании Кир Стармер в интервью The New York Times рассказал о своих попытках помирить президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа после спора в Овальном кабинете, который состоялся в конце февраля.

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"Я решил, что лучше позвонить по телефону и поговорить с обеими сторонами, чтобы попытаться вернуть их к общей позиции", – сказал Стармер, вспоминая о конфликте между Зеленским и Трампом.

Он рассказал, что отправил своего советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла в Киев, чтобы посоветовать Зеленскому, как он может наладить отношения с Трампом.

После этого британский премьер позвонил по телефону Трампу, чтобы поделиться прогрессом в Киеве и подготовить следующий телефонный разговор между ним и Зеленским. Когда президенты снова побеседовали, украинский президент согласился на мирные инициативы Трампа.

28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.

3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.

10 марта спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Виткофф заявил, что Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к американскому президенту.