Один из помощников британского премьера сказал, что Трамп время от времени звонит Стармеру на мобильный, чтобы обсудить любимые темы

Кир Стармер и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Премьер Великобритании Кир Стармер в интервью The New York Times рассказал о личных отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что ему нравится глава Белого дома.

"Что касается личных отношений, я считаю, что у нас хорошие отношения. Мне он нравится и я его уважаю. Я понимаю, что он пытается достичь", – сказал Стармер.

По словам одного из помощников британского премьера, Трамп время от времени звонит по телефону Стармеру на мобильный, чтобы обсудить любимые темы, такие как гольф-курорты в Шотландии.

Относительно действий Трампа — от введения 25% пошлины на британскую сталь до критики президента Владимира Зеленского — Стармер отметил, что понимает, что это повлекло за собой "значительную путаницу". Однако он считает, что на это не следует реагировать эмоционально и подвергаться провокациям.

Вечером 17 марта 2025 года Стармер провел телефонный разговор с Трампом перед разговором с Путиным.

После разговора с Трампом диктатор РФ согласился не избивать по украинской инфраструктуре 30 дней и якобы уже отдал соответствующий приказ военным.