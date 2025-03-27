Макрон говорив з Трампом напередодні зустрічі "коаліції охочих" у Парижі

Деталей не повідомляється, але відомо, що телефонна розмова французького та американського президентів відбулася напередодні саміту

Еммануель Макрон та Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом перед зустріччю "коаліції охочих" у Парижі 27 березня. Про це повідомляє низка західних медіа, зокрема The Guardian та Telegraph.

За даними журналістів, які посилаються на пресслужбу Єлисейського палацу, телефонна розмова відбулася напередодні саміту "коаліції охочих".

26 березня після прибуття президента Володимира Зеленського до Парижу, Макрон зустрівся з ним та оголосив про виділення Україні військової допомоги на 2 млрд євро. У четвер, 27 березня, французький лідер провів зустріч з українським колегою та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером – саме Париж і Лондон організовують саміт "коаліції охочих".