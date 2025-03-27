Макрон: До України вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням армії
Емманюель Макрон (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

До України вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над зміцненням української армії. Про це на конференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Французький лідер наголосив, що місія передбачатиме "франко-британську команду", яка займатиметься підготовкою "майбутнього формату української армії".

"Ця команда працюватиме з Україною, щоб визначити всі аспекти майбутньої армії: її розмір, кількість солдатів, необхідне обладнання", – пояснив він.

Макрон також заявив, що міністри закордонних справ європейських країн мають протягом трьох тижнів висунути пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною.

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