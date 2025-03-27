Макрон: До України вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням армії

Ця команда працюватиме з Україною, щоб визначити всі аспекти майбутньої армії: її розмір, кількість солдатів, необхідне обладнання

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

До України вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над зміцненням української армії. Про це на конференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Французький лідер наголосив, що місія передбачатиме "франко-британську команду", яка займатиметься підготовкою "майбутнього формату української армії".

"Ця команда працюватиме з Україною, щоб визначити всі аспекти майбутньої армії: її розмір, кількість солдатів, необхідне обладнання", – пояснив він.

Макрон також заявив, що міністри закордонних справ європейських країн мають протягом трьох тижнів висунути пропозиції щодо моніторингу режиму припинення вогню між Росією та Україною.

27 березня, близько 13:00 за київським часом, розпочалася зустріч "коаліції". У заході брали участь делегації та лідери 31 країни. Зустріч тривала дві години.

Під час зустрічі "коаліції охочих" президент Володимир Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі.