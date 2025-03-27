Макрон: В Украину отправится франко-британская миссия, будет работать над усилением армии

Эта команда будет работать с Украиной, чтобы определить все аспекты будущей армии: ее размер, количество солдат, необходимое оборудование

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

В Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над укреплением украинской армии. Об этом на конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Французский лидер подчеркнул, что миссия будет предусматривать "франко-британскую команду", которая будет заниматься подготовкой "будущего формата украинской армии".

"Эта команда будет работать с Украиной, чтобы определить все аспекты будущей армии: ее размер, количество солдат, необходимое оборудование", – пояснил он.

Макрон также заявил, что министры иностранных дел европейских стран должны в течение трех недель выдвинуть предложения по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной.

27 марта, около 13:00 по киевскому времени, началась встреча "коалиции". В мероприятии приняли участие делегации и лидеры 31 страны. Встреча длилась два часа.

Во время встречи "коалиции желающих" президент Владимир Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море.