Макрон: В Украину отправится франко-британская миссия, будет работать над усилением армии
В Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над укреплением украинской армии. Об этом на конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Французский лидер подчеркнул, что миссия будет предусматривать "франко-британскую команду", которая будет заниматься подготовкой "будущего формата украинской армии".
"Эта команда будет работать с Украиной, чтобы определить все аспекты будущей армии: ее размер, количество солдат, необходимое оборудование", – пояснил он.
Макрон также заявил, что министры иностранных дел европейских стран должны в течение трех недель выдвинуть предложения по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной.
- 27 марта, около 13:00 по киевскому времени, началась встреча "коалиции". В мероприятии приняли участие делегации и лидеры 31 страны. Встреча длилась два часа.
- Во время встречи "коалиции желающих" президент Владимир Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море.
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